شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 6 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الجزائر.. تعقد أعمال الاجتماع الثامن لوزراء التجارة للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، لمدة يومين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ويأتي هذا الاجتماع في إطار تطبيق «خارطة الطريق» التي تستهدف إنهاء الأعمال ذات الصلة بالمفاوضات حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما يأتي استعدادا للقمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأفريقي في السابع من يوليو المقبل في «نيامي» عاصمة النيجر، من أجل إطلاق سوق الدول الأفريقية.

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جواتيمالا.. يعقد في جواتيمالا اجتماع «ليما» لبحث الوضع في فنزويلا.

فيينا.. يصوت المجلس الوطني النمساوي «البرلمان» على الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة المستشارة بريجيته بيرلاين، والتي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الكسندر فان دير بيلين يوم الاثنين المقبل.

القاهرة..يفتتح السيرك القومي الموسم الصيفي لأول مرة في 4 مواقع «العجوزة وجمصة و15 مايو والإسكندرية»، حيث تم إعداد برنامج متميز يضم مجموعة من الفقرات الجديدة التفاعلية، كما يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية إعادة إنتاج العرض الغنائي الاستعراضي «أليس في بلاد العجائب» على مسرح البالون بالعجوزة من إخراج محسن رزق وبطولة مروة عبدالمنعم.