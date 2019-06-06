تعرف على كيفية استخراج قرار تصحيح أو إبطال من الأحوال المدنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على صورة قرار تصحيح أو تثبيت أو إبطال، من مصلحة الأحوال المدنية ، و"الخليج 365" يوضح الإجراءات والأساليب التى يجب إتباعها. " الإجراءات" 1-شراء النموذج واستيفاء البيانات. 2-تقديم الطلب للموظف المختص. 3-استلام الوثيقة فى ذات اليوم. "المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة" 1-صاحب القيد شخصياً. 2-أحد أقارب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً 3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن. "المستندات المطلوبة" Advertisements 1-نموذج 40. 2-نموذج رقم "أ24" صورة قرار تصحيح أوتصحيح أو تثبيت أو إبطال. 3-تباع النماذج بكافة مكاتب مصلحة الأحوال المدنية أو فروعها.

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