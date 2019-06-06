تعرف على خطوات استخراج القيد العائلى " المميكن " والمستندات المطلوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على قيد عائلى مميكن ، و"الخليج 365" يوضح فى خطوات إجراءات والأساليب التى يجب إتباعها لاستخراج هذا المستند . " الإجراءات" 1-شراء النموذج واستيفاء البيانات. 2-تقديم الطلب للموظف المختص. "المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة" "المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة" 1-صاحب القيد شخصياً. 2-أحد أقارب القيد حتى الدرجة الثالثة فى القيد العائلى والدرجة الاولى للقيد الفردى. 3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن. "المستندات المطلوبة" Advertisements 1-نموذج 40. 2-صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب. 3- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة. 4-صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة. 5-صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة. 6- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة. "المستندات المطلوبة للقيد الفردى" 1-نموذج 40. 2- صورة بطاقة الرقم القومى.

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