شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يدين الهجوم الإرهابي بسيناء ويعزي الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الهجوم الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد ضابط وعدد من جنود الجيش بمدينة العريش فجر الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الرئيس عباس قدم في برقية تعزية، بعثها للرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها، التعازي للرئيس السيسي وللعائلات الثكلى بهذا المصاب الجلل.

وأكد الرئيس عباس في البرقية وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب الشعب المصري وقيادته في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي يستهدف أمن مصر وسلامة أراضيها.

وجاء في البرقية «تلقينا الخبر ببالغ التأثر، وندين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، ونحن على ثقة بأن الجيش المصري وقوات أمنه البطلة ستواصل رسالتها لخلق الأمن والاستقرار في ربوع مصر الغالية، تحت قيادة فخامتكم، داعين الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظكم ومصر وشعبها الشقيق بأمن وخير وسلام».

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