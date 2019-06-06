شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أرصدة المستشفيات من أدوية الطوارئ وتوفير أكياس الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت مستشفيات وزارة الصحة درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة أرصدة أدوية الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل. ومن المقرر أن تنعقد غرفة الأزمات بالوزارة ،حتى انتهاء احتفالات عيد الفطر المبارك وتتابع غرفة الأزمات بالوزارة انتشار ما يقرب من 2480 سيارة اسعاف بالجمهورية موزعة على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ، بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية ، وتكثف الفرق الطبية تواجدها بجميع المستشفيات على أن يتم استقبال الحالات الطارئة وأن يتم علاجها بالمجان فى أقسام الاستقبال والطوارئ. Advertisements

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