تعرف على أول خطين سكة حديد مقرر تحديثهما × 5 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 5 معلومات كل ما تريد معرفته عن أول خطين سكة حديد فرعيين سيجرى تحديث وكهربة لإشاراتهما والهدف من هذا المشروع.
1ـ الخط الأول هو القاهرة ـ امبابة ـ الجيزة ـ برطس يمتد بطول 29.5 كم.
2ـ الخط الثانى هو قليوب ـ شبين القناطر ـ الزقازيق يمتد بطول 49.5 كم.
3ـ قدمت شركة تاليس الأسبانية عرض لتطوير وتحديث نظم الإشارات للخطين.
4ـ هيئة السكة الحديد تدرس قبول العرض الأسبانى والتفاوض بشأن أو طرح مناقصة عالمية لاختيار إحدى الشركات.
5ـ تحديث وكهربة نظم الإشارات يستهدف زيادة عوامل الأمان والتحكم فى مسير القطارات.
6ـ الخطين مفردين وليس مزدوجين مثل الخطوط الطوالى.
7ـ المشروع يقلل حوادث القطارات ويحسن مستوى الخدمة.
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