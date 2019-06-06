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مطار معيتيقة الليبى يعلن تعرض مدرجه لقصف جوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مطار معيتيقة الدولى فى العاصمة الليبية طرابلس، أن مدرج مطار معيتيقة الدولى قد استهدف بغارة جوية بطائرة حربية منذ قليل، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الخميس.

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن مدرج الإقلاع فى مطار معيتيقة الدولى تعرض منذ قليل لقصف بطائرة حربية، فيما لم يعلن عن الجهة المنفذة للهجوم.

 

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