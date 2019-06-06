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يوتيوب يعتزم حذف فيديوهات تنكر الهولوكوست وتروج لعنصرية وخطاب كراهية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع يوتيوب للتسجيلات المصورة، الأربعاء، إنه سيحذف الفيديوهات التى تنكر حدوث المحرقة (الهولوكوست) وغيرها من "أحداث العنف الموثقة جيدا"، وذلك فى تراجع كبير فى سياسة الموقع فى الوقت الذى يتصدى فيه لانتقادات بأنه يوفر منصة لخطاب الكراهية والتحرش.

وذكر الموقع المملوك لشركة "ألفا بيت"، أنه سيزيل التسجيلات المصورة التى تمجد أفكار النازى أو التى تروج لجماعات تدعى التفوق العنصرى على الآخرين لتبرير التمييز.

وقال متحدث إنه سيتم أيضا إغلاق حسابات الأشخاص الذين يعدون تسجيلات مصورة تتعارض مع سياسات يوتيوب الخاصة بخطاب الكراهية حتى دون أن تنتهك تلك السياسات، وأقر موقع يوتيوب فى مدونة بأن السياسات الجديدة قد تضر بالباحثين الذين يسعون وراء هذه التسجيلات المصورة "لفهم الكراهية من أجل التصدى لها"، وقد تؤدى السياسات الجديدة أيضا إلى إحباط المؤيدين لحرية التعبير الذين يقولون أن خطاب الكراهية يجب ألا يخضع للرقابة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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