السعودية تدين وتستنكر هجوم العريش الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ:

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش، فجر أمس الأربعاء ما أدى إلى استشهاد عدد من قوات الأمن.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

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وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه آخر تطورات استهداف كمين العريش فجر أمس الأربعاء.

وجاء في نص البيان أنه في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وتابع البيان أنه في أثناء محاصرة العناصر الإرهابية قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف.​