شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق يونس المصرى يتفقد مطار القاهرة ومستشفى مصر للطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، أمس، عددا من مواقع العمل المختلفة بمطار القاهرة، حيث زار مركز القاهرة الملاحى المسؤول عن التوجيه النهائى لرحلات المغادرة، كما تفقد مبنى الركاب (1)، وتابع خلالها العمل بكاونترات الجوازات والجمارك والأسواق الحرة، وقدم التهنئة للعاملين بقطاع الطيران ورجال الشرطة والجهات العاملة بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك. وزار «المصرى» هنجر «8000»، التابع لشركة مصر للطيران، لمتابعة أعمال الصيانة والخدمات الفنية التي تقدم لشركات الطيران المختلفة وغرفة اختبار المحركات، كما شاهد تجربة اختبار أحد المحركات. وتفقد الوزير صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 2 و3، وتابع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار، كما تفقد كاونترات مصر للطيران والجوازات والأسواق الحرة، للاطمئنان على سير العمل في ظل كثافة التشغيل التي تشهدها حركة السفر والوصول وتأكد من انسيابية الحركة داخل المطار، تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك ووصول المعتمرين عقب انتهاء موسم العمرة. وحرص خلال الجولة على تقديم التهنئة للمسافرين والقادمين على الرحلات الدولية والداخلية بمناسبة عيد الفطر،

ووجه المسؤولين والعاملين بضرورة التنسيق لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين. وزار برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة بأقسامه المختلفة، التي شملت غرف الأجهزة ووحدة الاقتراب (Approach control unit)، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الملاحية بمطار القاهرة الدولى. وفى ختام الجولة، تفقد وزير الطيران أقسام مستشفى «مصر للطيران»، وافتتح الدور الثانى بالمستشفى بعد تطويره، كما تفقد وحدة زرع الكلى والكبد، ووحدة علاج الأورام والحقن الكيماوى وقسم القسطرة القلبية والرعاية المركزة، وزار غرف المرضى للاطمئنان عليهم والتعرف على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم وهنأهم وذويهم بعيد الفطر المبارك.