شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من المواطنين على محال ألعاب الأطفال مع حلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار ألعاب الأطفال مستقرة مقارنة بالعام الماضى، ولن يكون هناك ارتفاع في الأسعار في قطاع الألعاب على الرغم من تراجع الدولار الأيام الماضية.

وأضاف «صفا» لـ«المصرى اليوم» أن أسعار لعب الأطفال في عيد الأضحى المقبل ستنخفض بنسبة لا تقل عن 10% مع الدورة الاستيرادية الجديدة، ووضوح الرؤية واستقرار أسعار الدولار، مشيرا إلى أن المخزون السلعى بالأسواق حاليا بالسعر القديم.

وأوضح أن المعروض من الألعاب لن يكون به أي نقص داخل الأسواق بعد نجاح عدد كبير من المستوردين في التسجيل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأن أسعار الألعاب تتراوح بين 5- 500 جنيه للقطعة الواحدة وبحسب حجم اللعبة.

Advertisements

وأشار إلى أن الألعاب المحلية تطورت الفترة الأخيرة وأصبحت تنافس المستوردة بنسبة كبيرة، نتيجة لرغبة المصنعين في مواكبة أساليب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة للصناعة في قطاعات لعب الأطفال، مطالبًا بتسهيل دخول البضائع للأسواق وعدم تحميل المستوردين غرامات ورسوم زيادة يتم تحميلها على السلعة يتحملها المستهلك في النهاية.

وشدد على ضرورة وجود تسهيلات من الجمارك وتسعير عادل للبضائع في الفواتير والرسائل المستوردة، منعا لزيادة الأسعار في السلع، وأن يتم الكشف على الحاويات بالجمارك بجهاز الأشعة لمنع تهريب البضائع في الأسواق.

وفى سياق متصل، شهدت أسواق ومحال لعب الأطفال إقبالا كبيرا من المواطنين تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، وقال محمد السيد، صاحب محل لعب أطفال، إن الأسعار «نار»، وعلى الرغم من ذلك فالكثير يحرص على شراء الألعاب لأطفالهم لأنها من أهم سمات الاحتفال بعيد الفطر، مضيفًا: «إحنا بنستنى الموسم ده كل عام لكى يعوض حالة الركود وعدم الإقبال على الشراء التي نشهدها طوال العام، نظرا لارتفاع أسعار الألعاب».

وأوضح «أحمد. ب»، صاحب محل ألعاب، أن الألعاب المستوردة تستحوذ على السوق المحلية، وتأثرت الأسعار منذ ارتفاع الدولار أمام الجنيه، ولكن منذ بداية العام الجارى وتراجع سعر الدولار من المتوقع أن يؤثر بالإيجاب على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أكثر الدول التي يتم استيراد الألعاب منها هي الصين وفرنسا، حيث تستحوذ الصين على 50% من جحم الاستيراد، موضحا أن أسعار الألعاب متباينة بين محل وآخر والسبب في ذلك- حسب رأى البائعين- الاختلاف في الأسعار من بلد المنشأ، بالإضافة لموقع المحل.