شكرا لقرائتكم خبر عن «رجائى»: إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بالحدائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة، وجميع الحدائق التابعة لوزارة الزراعة، في السابعة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، وفود المواطنين، وفتحت جميع أبوابها للحد من تكدس الزوار أمام شبابيك التذاكر، فيما شهدت الحديقة إزدحاما كثيفا، ووصل عدد الزوار إلى 72 ألفا مع عصر الأربعاء.

وشهدت الحديقة زيادة الأسهم الإرشادية والخرائط الجديدة للزوار داخل الحديقة، في ظل تواجد أمنى مكثف تحسبًا لأى أعمال شغب أو أي حالات تحرش.

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وافترش المواطنون الأرض للجلوس لتناول طعامهم، كما أقبل الأطفال على رسم أشكال الحيوانات على وجوههم وأجسامهم احتفالا ببهجة العيد.

وقال اللواء محمد رجائى رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة لم تشهد شجارا أو تحرشا أو محاضر أو بلاغات، والتزم المواطنون بقواعد انضباط واحترام المكان.

وأوضح رجائى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اليوم الأول لعيد الفطر المبارك هو يوم الأسرة المصرية القادمة من المحافظات الإقليمية للاستمتاع بمشاهدة عروض الحيوانات الشرسة والوديعة، وهو مؤشر جيد، معلنا أن الأعداد في تزايد مستمر رغم حرارة الجو، مشيرا إلى أن العمل الجماعى للعاملين في حدائق الحيوان ساهم في زيادة الإقبال على زيارة حديقة حيوان الجيزة رغم الحرارة الشديدة، التي تسببت في افتراش رواد الحديقة المسطحات الخضراء في مختلف أركانها.

وأعلن رئيس حدائق الحيوان إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، كذلك حدائق الأورمان، والمنتزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أية طوارئ.