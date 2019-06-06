شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«النقل» خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع قطاعات النقل، حيث استمر تشغيل مترو الأنفاق حتى الساعة الثانية صباحا، مع انتشار الشرطة النسائية في المحطات للتصدى للظواهر السلبية، واستمرار تشغيل القطارات الإضافية للسكك الحديدية حتى يوم ١٠ يونيو.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن درجة الاستعداد القصوى مستمرة حتى الانتهاء من تشغيل قطارات العيد الإضافية يوم ١٠ يونيو الجارى.

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وأضاف «رسلان»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن تشغيل العيد لم يشهد أي أزمة هذا العام بفضل ضوابط التشغيل التي تم تطبيقها وتحديد 4 مقاعد كحد أقصى لكل راكب وأسرته وأيضا المقاعد الإضافية التي تم توفيرها خلال إجازة العيد.

إلى ذلك، أشار أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إلى استمرار مد ساعات التشغيل بداية من الخامسة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل كتشغيل شهر رمضان المبارك على أن تعود المواعيد الرسمية لمترو الأنفاق رابع أيام عيد الفطر لتصبح بداية من الخامسة والنصف صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالى. وأضاف عبدالهادى أنه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجمالى عدد رحلات تقدر بـ(1202) رحلة، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين حلوان- المرج الجديدة إلى (414)، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة والمنيب إلى (468) رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة والأهرام بمصر الجديدة إلى (320) رحلة.

وأشار إلى أن الشركة لديها غرفة تحكم مركزية خاصة مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق أكثر أمانًا عند استقلاله. وأوضح أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، تسهيلا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مع تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة.

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة في السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك لاستقبال الركاب والعمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء إجازة الأعياد مع ذويهم ومعتمرى بيت الله الحرام وتداول البضائع حيث تم منع الإجازات واستمرار العمل بكل الموانئ.