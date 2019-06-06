شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تبدأ خطتها الرقابية على الأسواق أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق للتأكد من تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ومنع تداول منتجات مجهولة المصدر أو ضارة بصحتهم مع البيع بالسعر الرسمى ومنع تجاوزه.

وقال تقرير صادر عن الوزارة إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية للرقابة والتفتيش خلال أيام العيد وإلغاء الإجازات والراحات للمفتشين لعمل الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق.

وذكر التقرير أن اللجان المتخصصة التابعة للوزارة ستقوم بالتفتيش عبر مجموعات لمتابعة (مخابز، مطاحن، أسواق ومحال عامة، مستودعات الدقيق والبوتاجاز، بقالى التموين، وفروع جمعيتى) وستقوم غرف العمليات المركزية بمديريات التموين بتلقى الشكاوى وإزالة أسبابها خلال فترة العيد.

وتوضح الخطة زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية في كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال العيد.

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فِى سياق متصل، قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الإعلان عن اعتماد نتائج المعاينات للمرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى لباقى محافظات الجمهورية الأسبوع المقبل عقب عيد الفطر.

وأضاف «كمال»، في تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التنفيذ للطلبات التي يتم اعتمادها، على أن يتم التشغيل فور إرسال الطلبات.

كانت وزارة التموين اعتمدت نتائج المعاينات المبدئية لكافة طلبات مشروع جمعيتى المرحلة الثالثة في 11 محافظة هي: «بنى سويف، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء»، والتى بلغ عدد الطلبات بها ما يقرب من 297 طلبا تمت معاينتها بتلك المحافظات، وتم قبول 93 طلبا واستوفت الشروط المطلوبة، وتم رفض 204 طلبات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، وذلك بعدما تم عمل المعاينة اللازمة من جانب مديرية التموين والشركة المختصة بالنطاق الجغرافى لتلك المحافظات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إرسال نتائج المعاينات وأسماء المقبولين والمرفوضين بهذه المحافظات فورًا للشركات المنفذة للمشروع (شركتى الجملة، وشركات المجمعات الاستهلاكية) ولمديريات التموين بالمحافظات، لاستكمال باقى إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة وفقًا لقواعد وإجراءات سير المشروع.

وشددت على أنه جارٍ إنهاء المعاينات المبدئية في باقى محافظات الجمهورية والتى سيتم اعتمادها أيضًا عقب عيد الفطر المبارك، وذلك حرصًا من وزارة التموين على إعلان نتائج تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتى أولًا بأول.