شكرا لقرائتكم خبر عن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى لـ«المصرى اليوم»: لا تغيير فى قواعد القبول بالجامعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من إنشاءات الجامعات الأهلية الجديدة: الملك سلمان، والعلمين، والمنصورة الجديدة، والجلالة، والجامعات التكنولوجية، لبدء الدراسة العام الجامعى الجديد، لافتا إلى وجود نظام وقواعد قبول جديدة بهذه الجامعات تجمع بين المجموع واختبارات القدرات «عامة وتخصصية»، وشدد عبدالغفار في حوار لـ«المصرى اليوم»على أن الجامعات الأجنبية الجديدة بالعاصمة الإدارية مازالت في مرحلة الإنشاءات واستيفاء الأوراق المطلوبة، وأن الأقرب لبدء الدراسة بها العام الجديد: «كوفنتري» و«هيرتفوردشاير» البريطانيتان. وقال «عبدالغفار» إنه لا تعديل في قواعد القبول بالجامعات الحكومية الحالية، وإن التنسيق هو النظام الحالى بدون تعديل، موضحًا في الوقت نفسه العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على وضع تصور كامل عن تحويل الجامعات الحكومية إلى ذكية خلال عامين من حيث البنية التحتية والتكلفة المالية المتوقعة.. وإلى نص الحوار:

■ بداية كيف يسير العمل في إنشاء الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

- حتى الآن هناك أكثر من جهة تقدمت بطلبات لإنشاء جامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها السويدى اديوكشن، وجلوبال، ومحمد فريد خميس، والجامعة الأوروبية، والكندية وغيرها، ولكننا مازلنا في مرحلة استيفاء الأوراق مع اللجنة المسؤولة عن إنشاء الجامعات الأجنبية، ولذلك أدعو جميع الجهات المتقدمة لضرورة سرعة الانتهاء من كل الأوراق من أجل بدء الدراسة وقبول طلاب جدد للعام الجامعى الجديد.

■ ما عدد الجامعات التي من المقرر بدء الدراسة بها في العاصمة؟

- قرار بدء الدراسة يتحدد وفقًا لعدد من المعايير، منها استيفاء الأوراق كما ذكرت، وكذلك الانتهاء من كل الإنشاءات والمبانى والتشطيبات والبنية التحتية وتجهيز المعامل والمدرجات التي تسمح ببدء الدراسة بالعاصمة الإدارية.. وحتى الآن، هناك جامعتان هما الأقرب لبدء الدراسة وقبول طلاب للعام الجامعى الجديد هما جامعتا المعرفة الدولية وهى «كوفنترى» البريطانية، وجلوبال أو «هيرتفوردشاير البريطانية»، وذلك بناء على رأى الهيئة الهندسية المشرفة على إنشاء الجامعات الجديدة، هذا بالإضافة إلى الجامعة الألمانية التطبيقية التي يتم إنشاؤها بقانون خاص بين الدولتين المصرية والألمانية والتى من المقرر أن تبدأ العام المقبل بالعاصمة.

■ ماذا عن نظم القبول والحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الأجنبية بالعاصمة الجديدة؟

- الجامعات الأجنبية تخضع لقانون تنظيم وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بما يعنى أن الجامعات الأجنبية هي التي ستحدد الحد الأدنى للتقدم وشروط وقواعد القبول بها بما يضمن منح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة في الجامعة الأم، وتطابق المناهج التي تدرس مع المناهج التي تدرس بهذه الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها، وأن تتوافر بالفرع ذات معايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي تتواجد بها الجامعة الأم.

■ماذا عن خطة تحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات ذكية خلال عامين؟

- جارٍ إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين، سواء على المستوى الإدارى أو التعليمى، بالاستفادة من التجربة الصينية والشركات المتخصصة في هذا الشأن، وهدفنا الأساسى مواكبة التطور العالمى، والتماشى مع الجامعات العالمية والتحويل الإلكترونى هو تحول ذكى بالكامل من حيث المناهج والمقررات والخدمات الطلابية والإدارية والامتحانات وكل ما يخص العاملين والطلاب وأعضاء هيئات التدريس.

■ هل تقوم وزارة التعليم العالى وحدها بوضع التصور؟

- التصور يتم وضعه الآن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وعدة جهات أخرى، لأن التحول إلى جامعات ذكية يتطلب بنية تحتية هائلة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى أجهزة تقوم على استخدامها داخل الجامعات، مع ضرورة توفير ميزانيات كبيرة، نقوم أيضا على دراسة التكلفة وتحديد الجهات التي تتحملها سواء أكانت الجامعات نفسها أو الوزارة.

■ هل التحول إلى الجامعات الذكية لمواكبة خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعى؟

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- بالتأكيد الهدف الأساسى هو مواكبة التطور العالمى، وأيضا لتتماشى مع خطة إصلاح التعليم ما قبل الجامعي؛ لأنه لا يمكن أن يكون طالب الثانوية يعمل على بوابة بنك المعرفة وعندما يدخل الجامعة يعود إلى الكتاب الجامعى من جديد، فلابد أن تكون في انتظار الطالب مناهج إلكترونية وطرق تدريس حديثة، وبالتالى تحويل الجامعات هو تطور منطقى لمنظومة إصلاح التعليم في مصر.

■ هل سيكون هناك تغيير في نظم القبول بالجامعات الحكومية خلال الفترة المقبلة؟

- حتى الآن نظام القبول بالجامعات الحكومية هو نظام التنسيق، ولا يوجد أي تعديل في النظام أو قواعد القبول سواء الآن أو على مستوى المستقبل القريب.

■ وبالنسبة للجامعات الأهلية الجديدة.. ماذا عن آخر التطورات؟

- نحن نسابق الزمن للانتهاء من الإنشاءات في الجامعات الجديدة، وهى جامعات «الملك سلمان في جنوب سيناء، والعلم٠ ين، والمنصورة الجديدة، والجلالة»، بالإضافة إلى 3 جامعات تكنولوجية جديدة في قويسنا وبنى سويف والقاهرة الجديدة، حيث تعمل الشركات المنفذة طوال 24 ساعة يوميًا حتى في شهر رمضان، وبالفعل ذهبت في عدة جولات تفقدية والعمل يسير بشكل جيد، بالإضافة إلى متابعة دورية من اللجنة العليا المشرفة عن المشروعات القومية في التعليم والتى تعقد اجتماعا دوريا كل 10 أيام لبحث كافة الاستعدادات.

■ هل تم تشكيل الكوادر العلمية بالجامعات؟

- فتحنا بالفعل باب التقدم لتشكيل الكوادر العلمية التي ستعمل في الجامعات الجديدة، وبالفعل، تلقينا حتى الآن أكثر من 20 ألف طلب للعمل بالجامعات الجديدة، وسيتم بعد إجازة عيد الفطر انعقاد اللجنة المشرفة للعمل على عدة مراحل، وذلك لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف، حيث ستبدأ بإعداد قاعدة بيانات كاملة في كل تخصص من التخصصات من المتقدمين، تتبعها دراسة السيرة الذاتية لكل منهم وعمل فرز عام للمتقدمين واختيار أفضل العناصر وإبلاغهم بقبولهم للعمل في هذه الجامعات.

■ ماذا عن التجهيزات اللوجستية والإلكترونية؟

- انتهينا الآن من وضع البرامج والمقررات والمناهج الدراسية الخاصة بكل التخصصات، بالإضافة إلى وضع نظم الحوكمة، ونعمل أيضا على المناقصات الخاصة بالتجهيزات والمعدات والبنية المعلوماتية والإلكترونية لتجهيز وتشغيل مئات من المعامل والمدرجات الخاصة بقاعات التدريس، إلى جانب المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز وصرف صحى وغيرها من الأمور التي تتولاها لجنة المشروعات القومية بالوزارة وتضم ممثلين من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارات التعليم العالى والإسكان والاتصالات.

■ متى سيتم بدء الدراسة بالجامعات الجديدة؟

- مما لا شك فيه أننا نسابق الزمن من أجل بدء الدراسة خلال العام الجامعى الجديد 2019 /2020 في سبتمبر المقبل، لكن ذلك سيتوقف على الانتهاء من الإنشاءات والمبانى الخاصة بالجامعات والتشطيب، لإننا نتحدث عن مشروعات ضخمة بمعنى الكلمة، وتحتاج إلى جهد شاق وشغل كبير من جميع الجهات، لكن الموقف النهائى لبدء الدراسة العام الجديد أو العام المقبل سيتم تحديدها نهاية أغسطس المقبل بحد أقصى.

■ ماذا عن الحد الأدنى للتقدم لهذه الجامعات وشروط القبول بها؟

- الجامعات الجديدة سيكون لها نظام قبول جديد مختلف عن الجامعات الحكومية، لكنها ستطبق الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية، مثل جامعات زويل والنيل والجامعة المصرية اليابانية، بحيث سيكون المجموع جزءا من معايير القبول، ثم اختبارات قدرات في التخصص وعام، بمعنى أنه في العام سيكون هناك اختبارات قدرات في اللغات والحاسب الآلى والتفكير النقدى، والتخصص سيكون في تخصص الكلية التي يرغب الطالب الالتحاق بها سواء أكانت في القطاع الطبى أو الهندسى أو التجارى وغيرها.