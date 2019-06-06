شكرا لقرائتكم خبر عن زحام المعجبين يحرم «صلاح» من صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب المصرى لكرة القدم، ونادى ليفربول الإنجليزى، عن استيائه بسبب عدم تمكنه من أداء صلاة عيد الفطر، أمس، في مسقط رأسه بقرية نجريج في الغربية، نتيجة تزاحم المعجبين وأبناء القرية وبعض الصحفيين أمام منزله.

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وقال «صلاح»، في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «اللى بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت يصلى العيد، دا ملوش علاقة بالحب، ده بيتقال عنه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».

كان صلاح عاد إلى البلاد وتوجه إلى مسقط رأسه، بعد حصوله على راحة من نادى ليفربول، وقرر أداء صلاة العيد وقضاء الإجازة في قريته، إلا أن تزاحم المئات من المعجبين أمام منزله منعه من أداء الصلاة، فيما أدتها زوجته في القرية.

وانتشرت قوات الأمن في محيط منزل صلاح، بعد تجمع آلاف المواطنين، وفرضت كردونًا أمنيًا حوله، وفوجئ صلاح باقتراب موعد الصلاة مع زيادة أعداد الوافدين أمام المنزل، فمنعه الأمن من أداء الصلاة حفاظًا عليه، وبعدها عاد صلاح إلى القاهرة للمشاركة في معسكر المنتخب الوطنى.