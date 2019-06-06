شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شهداء جدد يحتفلون فى السماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سطر 8 رجال شرطة جدد أسماءهم في سجل الشهداء بأحرف من ذهب، بعد أن تصدوا لهجوم إرهابى غادر استهدف كمينًا أمنيًا بالقرب من مدينة العريش في شمال سيناء، تزامناً مع انطلاق تكبيرات عيد الفطر المبارك، فجر أمس، إذ استشهد الضابط عمر القاضى، من قوة الكمين، وأمين شرطة، و6 مجندين، ليحتفلوا بعيد الفطر في السماء، في الوقت الذي نجح فيه عناصر الكمين في قتل 5 من المهاجمين.

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وفرضت أجهزة الأمن طوقاً على موقع الهجوم، وانطلقت مجموعات قتالية مدعمة بغطاء جوى لتتبع الهاربين من العناصر الإرهابية.

وأذاع التليفزيون المصرى بيانًا مقتضبًا نسبه إلى وزارة الداخلية، أعلن فيه عن استشهاد 8 شرطيين ومقتل 5 من المهاجمين، موضحاً أن إرهابيين هاجموا، في الساعات الأولى من صباح أمس، كمين البطل 14 بالقرب من الطريق الدائرى في العريش، والذى يقع في نطاق قرية السبيل غرب المدينة، ودارت معركة حامية الوطيس بين قوات الكمين والإرهابيين، تبادلوا خلالها إطلاق النار بكثافة، وتصاعد الدخان من موقع الهجوم.

وحظى الحادث بإدانات واسعة محلياً وعالمياً، إذ أدانت مشيخة الأزهر، ودار الإفتاء، والمؤسسات الرسمية، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، ومنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية، ونجوم السياسة والفن والرياضة، الجريمة، مؤكدين أن يد الغدر لن تتوقف عن ارتكاب جرائم الخسة والنذالة، مشددين على أن أفعال الخونة لن توقف مسيرة الوطن، وتزيد من إصرار مصر دولة وشعبا وجيشا وشرطة على القضاء على الإرهاب، وأن مصر لن ‏تنكسر أبدًا، معربين عن ثقتهم في أن القصاص سيتم عاجلاً وسيلقى المعتدون حتفهم المحتوم.