شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينة جديدة لتوفير «الفكة» فى مكتب بريد العتبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، من تركيب وتشغيل ماكينة جديدة لـ«الفكة» في مكتب البريد الرئيسى في ميدان العتبة، لتوفير العملات المعدنية المساعدة للمواطنين، بعد نجاح تجربة الماكينة الأولى التي تم تركيبها في محطة مترو «الشهداء» في سبتمبر الماضى.

وذكر بيان للوزارة أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع جهاز تشغيل مترو الأنفاق للتوسع في تركيب الماكينات في محطات المترو، لتيسير حصول المواطنين على التذاكر دون الحاجة إلى الوقوف في الطابور في انتظار «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، كما يجرى التنسيق مع هيئة البريد للتوسع في تركيب الماكينات في مكاتبها في القاهرة والمحافظات مع التركيز على القرى والمناطق النائية، للتيسير على المواطنين وتوفير العملات المعدنية المساعدة لهم. وقال الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشؤون الهندسية، إن الوزارة انطلاقًا من حرصها الدائم على تيسير الخدمات للمواطنين في مختلف الأقاليم، وتلبية احتياجاتهم من العملات المعدنية المساعدة، خاصة في أماكن الخدمات العامة، اتجهت إلى توفير ماكينات «الفكة» التي يتم من خلالها تغيير العملات الورقية فئتى العشرة والعشرين جنيهًا إلى عملات معدنية.