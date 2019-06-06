شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة هندية تجرى حوارًا مع «المشاط» عن السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحيفة «The Hindu»؛ إحدى أكبر الصحف الهندية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، في مقدمة الحوار الذي أجرته الصحيفة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الإجراءات الإصلاحية المهمة التي اتخذتها مصر للنهوض وتطوير صناعة السياحة المصرية.

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قالت الصحيفة إن الوزيرة اتخذت خطوات جريئة لتحديث وتطوير القطاع، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولفتت إلى كيفية استفادة المجتمعات من الدخل الذي تحققه السياحة المصرية، موضحة أن الوزارة استهدفت ألا تقتصر تجربة السائح على التقاط الصور أو دفع قيمة زيارة أحد المتاحف أو المزارات السياحية، بل يجب أن يعيش تجربة في المكان، ومن الأفضل أن تتضمن تجربة السائح شراء منتجات يدوية أو المشاركة في فعاليات محلية أو الاستعانة بمرشد من المقيمين بالمكان أو تناول الأكلات المحلية أو استخدام وسيلة انتقال محلية، لتعود الفائدة على الجميع.

وأضافت الوزيرة، في الحوار، أنه في الوقت الذي يدعم فيه السائحون المجتمعات المحلية بشكل مباشر؛ فإن رحلة هؤلاء السائحين يتم إثراؤها بمزيد من التجارب الحقيقية والأصيلة، وهذا هو السبب في اختيار أن يكون اسم الحملة الدعائية الرئيسية لمصر «Experience Egypt»، مؤكدة على أن السياحة المستدامة لا تقتصر فقط على تنمية المكان، بل على تنمية المكان والناس، وفقا لما ترتكز عليه رؤية برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

وتابعت المشاط أن أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى للقطاع في مصر هو مواكبة الاتجاهات الحديثة والتى يعتبر من أهمها السياحة الخضراء، فعلى سبيل المثال بالنسبة لتقييم الفنادق فقد تمت إضافة تصنيف «الخضراء» الذي يضم الفنادق صديقة البيئة، وتمنح الوزارة أيضًا شهادة «النجمة الخضراء»، وحتى اليوم فإن 10% من الغرف الفندقية في مصر حاصلة على تلك الشهادة.