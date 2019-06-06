شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: لن نناقش «توحيد الأعياد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن المجمع المقدس- أعلى سلطة دينية للكنيسة- لن يناقش في جلسته الأسبوع المقبل قضية توحيد الأعياد بين الكنائس المختلفة، بعد انتشار معلومات تفيد بذلك على مواقع التواصل الاجتماعى، وقال الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، إن مناقشات لجان المجمع لن تتعرض لتوحيد عيد الميلاد الذي يحتفل به الغرب في 25 ديسمبر سنويا، بينما تحتفل به الكنيسة في 7 يناير. وأضاف أن المجمع لن يناقش أيضا تصريحات البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في لقائه مع أبناء الكنيسة في ألمانيا، والتى طرح فيها فكرة توحيد عيد القيامة.

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