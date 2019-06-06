شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز الطبيعى فى 20 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى عدد كبير من المناطق والقرى والمدن التي لم يصلها من قبل على مستوى الجمهورية، خلال العام المالى المقبل، في إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز، بما يتماشى مع رؤية تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة اليهم، موضحاً أن العام المالى الجارى شهد تحقيق الخطة المستهدفة لتوصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة، ليصل إجمالى عدد الوحدات التي تم توصيلها بالغاز منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضى، وحتى الآن، إلى 9.9 مليون وحدة، ويتم توصل الغاز إلى 100 ألف وحدة، بنهاية يونيو الجارى، ليرتفع العدد إلى 10 ملايين وحدة.

وقال الوزير، في بيان، إن توصيل الغاز إلى المناطق سيطبق نظام التقسيط الميسر دون مقدم أو فوائد وبقسط شهرى 30 جنيها لمدة 6 سنوات، في إطار مبادرة الوزارة للتيسير على المواطنين التي تم الإعلان عنها، نهاية يوليو الماضى، وتستفيد منها المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في المتابعة الدورية لخطة تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى طوال العام، لتوصيل الغاز إلى مختلف المحافظات، موضحا أنه من المستهدف استكمال التوصيل للمناطق التي بدأت التوصيل إليها بالفعل في محافظات مطروح والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، وبدء التوصيل إلى 65 منطقة جديدة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية لم يصلها الغاز من قبل.