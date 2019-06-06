شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تشارك فى اجتماع «مجموعة الـ20» فى اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، القاهرة متوجها إلى اليابان على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى والذى يعقد لمناقشة سبل تعزيز الاقتصاد العالمى وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وتعقد الاجتماعات في مدينتى تسوكوبا، وطوكيو، يومى السبت والأحد المقبلبن، ومن المقرر أن يعقد وزير الاتصالات عددا من اللقاءات، اليوم وغدا، مع مسؤولين، وممثلى شركات وجهات أكاديمية، بهدف إقامة شراكات فاعلة مع الجانب اليابانى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادى عن طريق زيادة فرص العمل وتشجيع الابتكار التكنولوجى. وتعرف قمة مجموعة العشرين رسمياً باسم «قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمى»، وتهدف اجتماعاتها إلى تحقيق نمو اقتصادى عالمى قوى.

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