شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعات حبيسة الأدراج فى انتظار «عفو البرلمان» لترى النور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الإجراءات الجنائية، الإدارة المحلية، المرور، النظافة، الإيجارات القديمة، الفتاوى الدينية، الأحوال الشخصية، والعمل، وتنظيم النسل»، أبرز مشروعات القوانين التى لم تر النور خلال الفصل التشريعى الماضى لمجلس النواب، لأسباب مختلفة سواء لارتباطها بمشروعات أخرى، أو احتياجها لبنية تحتية، أو لأسباب غير معلومة.

قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية فى المجلس، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ شهور وتم إرساله إلى اللجنة العامة، لكن أعضاء اللجنة لا يعرفون سببًا لعدم إدراجه فى الجلسة العامة.

وأضاف أن اللجنة التشريعية أرسلت مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد فؤاد إلى الأزهر الشريف لمعرفة موقف الشرع فى المواد التى يتضمنها، وحتى الآن لم يصل إلى البرلمان رد الأزهر.

وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة العامة هى صاحبة القرار فى الإفراج عن مشروع قانون الإدارة المحلية، وأشار إلى أن مشروع القانون كامل ولا يحتاج إلى تدخل مرة أخرى من اللجنة. وأضاف «السجينى» لـ«المصرى اليوم» أن قانون النظافة تمت إحالته إلى لجنة الطاقة لمناقشته بالمشاركة مع لجنة الإدارة المحلية، موضحا أن هذا المشروع مرتبط بقانون إدارة المخلفات.

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وقال معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، إنه قدم مشروع قانون الضريبة العقارية منذ أكتوبر الماضى وينتظر إدراجه على جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة قبل نهاية الدور الانعقاد الحالى، معتبرا أن مشروعه يقضى على أزمة الضرائب العقارية دون الإضرار بالمواطن وفى الوقت نفسه يحقق للدولة أكثر من 17 مليار جنيه سنويا. وقدم عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية، طلبا إلى رئيس البرلمان لإخراج مشروع «الإيجارات القديمة» من أدراج لجنة الإسكان ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الحالى.

وقال محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إن مشروع قانون تنظيم النسل يحتاج إلى حوار مجتمعى قبل مناقشته، وبعدها سيتم إرساله إلى المؤسسات الدينية للتأكد من عدم مخالفة مواده للأديان، لهذا سيستغرق هذا المشروع وقتا لخروجه إلى النور.

وأكدت جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة، أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الرى وتم إرساله إلى اللجنة العامة، وتابعت: «نأمل فى إدراجه فى الجلسة العامة قبل نهاية الدورة الحالية، وكذلك قانون نقابة الفلاحين مازال فى أيدى اللجنة العامة».

وقال جمال عقبى، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون العمل الجديد الفترة الماضية وينتظر عرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائى عليه، متوقعا خروج القانون إلى النور قبل الفصل التشريعى الحالى. وقال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، إن اللجنة أرسلت مشروع قانون تنظيم الفتاوى الدينية فى نهاية الفصل التشريعى الماضى، مضيفًا: «حتى الآن لا أعرف سببا فى عدم إدراجه فى الجلسة العامة للتصويت عليه».

وقال اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الأمن القومى، إن اللجنة ما زالت تناقش مشروع قانون المرور وانتهت من مناقشة 96 مادة، مشيرًا إلى أنه سيكون مكلفا على الدولة فى تطبيقه نظرا لكونه يحتاج إلى بنية تحتية ويعتمد على التكنولوجيا أكثر من العنصر البشرى.