بالفيديو.. اللقطات الأولى لعملية الثأر لشهداء العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق تعامل الأجهزة الأمنية مع منفذي حادث كمين العريش، والثأر لشهداء الكمين، حيث تم القضاء على 14 إرهابيًا.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، بأنه "في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش".

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وأضاف البيان أنه أثناء محاصرة العناصر الإرهابية قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعُثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.