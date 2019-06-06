​زحام أمام السينما والكورنيش.. احتفالات في أول أيام عيد الفطر بوسط البلد- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: رصدت عدسة "الخليج 365"، احتفالات المصريين بأول أيام عيد الفطر المبارك على كوبري قصر النيل والكورنيش وسينمات بمنطقة وسط البلد. وتعتبر كورنيش النيل ومنطقة وسط البلد من المناطق الحيوية التي تشهد زحام في الأعياد والمناسبات.

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