كيف احتفل المصريون بـ"أول عيد" على كوبري روض الفرج؟ -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
تصوير- أحمد طرانة:
احتفل العشرات من المواطنين صباح الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، أعلى الكوبري المُعلق بمحور روض الفرج، بمنطقة المظلات.
ورصدت عدسة "الخليج 365" حرص العديد من الأطفال على التقاط الصور التذكارية لهم، أثناء تجولهم في الكوبري المعلق بمحور روض الفرج خاصة خلوّه من السيارات.
وكثّفت قوات الشرطة من تواجدها أعلى محور روض الفرج، لتنظيم مرتادي الكوبري المعلق بالمحور.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف مايوم الماضي محور روض الفرج الجديد والكوبري المُلجم على كورنيش النيل.
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