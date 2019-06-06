نقابة الإعلاميين تُدين حادث العريش وتُطالب بالالتزام بالمصادر الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

أدان طارق سعدة نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة، بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم كمين أمني في العريش شمال سيناء وأدى لاستشهاد ضابط و7 أفراد شرطة، مطالبًا في الوقت نفسه وسائل الإعلام بـ"الاستناد إلى المصادر الرسمية وعدم السعي وراء أي سبق كاذب على حساب مصلحة الوطن".

وأكد سعدة في بيان الأربعاء، أن "الحادث الإرهابي الخسيس يدل على أن الإرهاب الأسود يلفظ أنفاسه الأخير بعد النجاحات الأخيرة التي حققها ابطال القوات المسلحة والشرطة المدنية لتطهير أرض سيناء الحبيبة من الخونة والمرتزقة، وأن هذه العمليات لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرارا على المضي قدما في بناء مصر الجديدة".

وطالب سعدة، الإعلاميين بعدم الانسياق وراء آية فيديوهات مضللة أو كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في البند "١٨" والذي نص على عدم إذاعة أية أخبار تخص القوات المسلحة والشرطة إلا من مصارها الرسمية.

Advertisements

ودعا نقيب الإعلاميين، لمساندة ودعم رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية البواسل في معركتهم المقدسة لتطهير الوطن من الخونة والمرتزقة.

وأعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، استشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين بالعريش.

وأكدت الوزارة في بيان لها، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم.