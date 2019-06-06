مدير حديقة الحيوان يحذر الزائرين من تناول أطعمة الباعة الجائلين -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تصوير- زهوة محسن :​



قال الدكتور رشاد رحيم مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة، إن أكثر المشاكل التي تتعرض لها الحديقة خلال أيام العيد هو انتشار الباعة الجائلين بشكل كثيف، لافتًا إلى أن إدارة الحديقة تحاول منع دخولهم.

وأضاف رحيم، لمصراوي اليوم الأربعاء، أن جميع المأكولات التي يقدمها الباعة الجائلين غير تابع لأي رقابة صحية، ولم يتم الكشف عليها، ويمكن أن تكون ملوثة أو فاسدة.

وتابع مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة، جميع المأكوات التي يتم تقديمها في الحديقة من قبل المحلات والمطاعم بمسعرة، أما ما يقدمة الباعة الجائلين غير مسعرًا ويستغلون المواطنين، مطالبا زائري الحديقة بعدم شراء أي مأكولات منهم.