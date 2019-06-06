بعد 4 أشهر.. القوى العاملة: تحصيل 290 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة مصري بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، تمكن من تحصيل مستحقات العامل "م.ب" الذي يبلغ من العمر 58 عامًا التي بلغت 17 ألفا و200 دولار، أي ما يعادل 65 ألف ريال سعودي، ما يوازي 290 ألف جنيه مصري، كمكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات قضاها لدى كفيله.

وذكرت الوزارة في بيان أنها كلفت مكتب التمثيل العمالي بالرياض بتقديم الدعم والمساعدة للعامل المصري والتواصل مع صاحب العمل لحصوله على مستحقاته المالية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأكدت الوزارة أنها تابعت صرف مستحقات العامل المصري مع مكتب التمثيل العمالي وأفاد الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي، أنهتم التواصل الفوري مع صاحب العمل للحصول على مستحقاته المالية للمواطن المصري، ووعد بسدادها حال توافر السيولة المالية لديه، وظل المكتب العمالي على يتابع علي مدار أكثر من 4 أشهر، حتى تم تحويل مبلغ المستحقات للعامل في مصر على حسابه في بنك مصر.

ووجه العامل المصري شكره لوزارة القوي العاملة، ومكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض لمتابعة شكواه وحصوله على مستحقاته.