محافظ الجيزة: استمرار عمل فرق الطوارئ طوال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ: أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار عمل فرق الطوارئ طوال أيام عيد الفطر المبارك للتعامل السريع مع أي أحداث تطرأ. وكان حي العمرانية وفرق المرافق بالمحافظة قد انتهت من إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع سهل حمزة متفرع من شارع الملك فيصل. وقال راشد إنه تم التنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي وتم الدفع على الفور بفرق المرافق لإصلاح كسر الماسورة، لافتا إلى أنه تم فتح وضخ المياه مجددا للمناطق التي تأثرت بالانقطاع خلال أعمال إصلاح الكسر وتم إعادة الشئ إلى أصله.

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