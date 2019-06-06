بعد توقف 13 عاما.. "السياحة" تستقبل أول رحلة من صربيا بـ"الورود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، اليوم أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين مدينتي بلجراد والقاهرة والتى جاءت بعد إعادة الخطوط الجوية الصربية لهذه الرحلات منذ بداية شهر يونيو الجاري، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ١٣ عاماً.

وبحسب بيان اليوم، جاء على متن الرحلة السفير عمرو الجويلى السفير المصرى في صربيا، وسفير صربيا في القاهرة.

ومن جانبه أوضح السفير عمرو الجويلي، إن القاهرة أصبحت هي المحطة الوحيدة في أفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية، وتعتبر بلجراد هي العاصمة الوحيدة في غرب البلقان، أي يوغوسلافيا السابقة التي تسير رحلات طيران مباشرة إلى القاهرة.

و أعرب الحويلي عن أمله بأن يكون ذلك ترسيخ لمكانة القاهرة كمركز جوى إقليمي في أفريقيا، ولمكانة مصر كوجهة رئيسية للسياحة من البلقان بشكل خاص، وجنوب وشرق أوروبا بشكل عام.