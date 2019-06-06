شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا ينعى شهداء كمين العريش الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الحادث الإرهابي الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على كمين شمال غرب العريش، بمحافظة شمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد عدد من الضباط والجنود من رجال الشرطة.

ونعى المحافظ ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من رجال الشرطة المصرية، الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم.

وأكد المحافظ أن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصرى إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصرى ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.