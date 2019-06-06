«الداخلية» تثأر لشهداء كمين العريش وتقضي على 14 إرهابيًا (صور وفيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الداخلية، إنها تتبعت مسار منفذى حادث العريش، موضحة أنها حددت مكان تواجدهم بحى المساعيد، وانها تمكنت من قتل 14 إرهابيا.

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وتابع: «فقد أسفرتتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصر 14 إرهابيًا وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين».

وقال بيان للداخلية إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

«الداخلية» تثأر لشهداء كمين العريش وتقضي على 14 إرهابيا

«الداخلية» تثأر لشهداء كمين العريش وتقضي على 14 إرهابيا

«الداخلية» تثأر لشهداء كمين العريش وتقضي على 14 إرهابيا

«الداخلية» تثأر لشهداء كمين العريش وتقضي على 14 إرهابيا

«الداخلية» تثأر لشهداء كمين العريش وتقضي على 14 إرهابيا

«الداخلية» تثأر لشهداء كمين العريش وتقضي على 14 إرهابيا

«الداخلية» تثأر لشهداء كمين العريش وتقضي على 14 إرهابيا

«الداخلية» تثأر لشهداء كمين العريش وتقضي على 14 إرهابيا

«الداخلية» تثأر لشهداء كمين العريش وتقضي على 14 إرهابيا

«الداخلية» تثأر لشهداء كمين العريش وتقضي على 14 إرهابيا