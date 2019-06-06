شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين» تطالب السيسي بالثأر لأرواح شهداء حادث كمين العريش الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين العملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت كمينا أمنيا في العريش، مؤكدة أن هذا الحادث عمل إرهابي جبان في أول أيام عيد الفطر المبارك، وينم عن الحقد الأسود والكراهية، وأن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من الدولة المصرية ووحدة الشعب، ولن تثني شعب مصر عن المضي قدمًا في تحقيق ما يصبو إليه.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن الشعب المصري بأكلمه يقف داعما للقوات المسلحة، والشرطة، في الحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب حتى يستأصل من جذوره، لتنعم مصر بالاستقرار،لافتا أن أبناء الشعب المصري لن يسمح لهذه «الفئة الضالة» أبدًا بتحقيق أغراضها الدنيئة،معربا عن خالص تعازيه لأهالي الجنود والضباط، سائلا الله عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وطالب الأمين العام للفلاحين، في تصريحات له الاربعاء،الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الاستنفار والطوارئ داخل صفوف الجيش والشرطة،للتصدي لأى أعمال إرهابية متوقعه خلال الفترة المقبلة،وشن عمليات عسكرية على مواقع الارهابيين بالعريش وسيناء لأخذ الثأر لأرواح جنودنا البواسل،ورد الاعتبار لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في تلك الأيام المباركة،دفاعا عن أرض الوطن وعن جموع الشعب المصري.