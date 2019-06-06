شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف البحيرة» تدين العدوان الإرهابي على كمين العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، العدوان الإرهابى على كمين «بطل ١٤» بالعريش في شمال سيناء، مؤكدًا أن سفك دماء الأبرياء وترويع الآمنين من أكبر الكبائر.

وثمن «شعلان» تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في الذود عن الوطن والعرض محتسبًا شهداءهم عند الله تعالى في الفردوس الأعلى، ونعى الشهداء الذين استشهدوا في الهجوم الارهابى على الكمين، سائلاً الله لهم الرحمة ولأسرهم الصبر.

وأكد «شعلان» أن هذه المحاولات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وصلابة وإصراراً على دحر الإرهاب والإرهابيين، وأنه لا سبيل سوى منتهى الحسم مع فلول الجماعات الإرهابية الضالة المارقة وسائر المتعاونين والمتعاطفين معها، وأنه علينا أن نفخر بقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وما يقدمان من تضحيات في سبيل الوطن.