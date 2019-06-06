شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض الفرعون الصغير للبيع بمزاد علني في لندن.. «الآثار» تدرس الموقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن الإدارة تقوم الآن بدراسة ما تداولته بعض الصحف الأجنبية عن قيام صالة كريستيز بعرض رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ أمون لبيعها بالمزاد العلني الذي ستنظمة الصالة بالعاصمة البريطانية لندن يوم 4 يوليو.

وتدرس الآثار اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة صالة كريستيز بخصوص القطعة المعروضة، والوقوف على حقيقة المستندات التي تملكها حيال تلك القطعة، مؤكدا أن هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار وأن الإدارة تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية، وأنه إذا ثبت خروج أي قطعة بشكل غير شرعى يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع الإنتربول الدولى، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، من أجل استردادها عودتها، مرة أخرى، فنحن لن نتهاون أو نسمح لأحد أن يبيع أي أثر مصرى على الإطلاق.