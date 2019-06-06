شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي المنوفية يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي قرية ساقية المنقدي وقرى مركز أشمون في المنوفية جثمان النقيب عمر القاضي، الذي استشهد صباح الأربعاء، إثر عملية إرهابية استهدفت أحد الأكمنة في العريش.

وشهدت الجنازة العسكرية حضور القيادات التتفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء سمير أبوزامل مدير الأمن واللواء سيد سلطان رئيس مباحث المديرية وعدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وردد المشيعون هتافات تندد بالإرهاب مطالبين بالقصاص.

يذكر أن والد الشهيد متوفى منذ ٥ سنوات وله أخ يعمل ضابط شرطة.