شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية وبطريركية الروم الأرثوذكس ينعيان شهداء كمين العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، بيانًا، الأربعاء، نعت فيه شهداء كمين العريش، الذين راحوا ضحية الإرهاب الأسود خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك ما أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، قاموا بالتعامل بشجاعة وبسالة لمواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة والقضاء على مجموعة منهم.

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وجاء نص البيان: والجامعة إذ تدين هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة التي تستهدف أمن وأستقرار الوطن، والتى لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكا وإصرارا على الوقوفً خلف قيادته السياسية لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره والقضاء عليه سٱلين الله عز وجل أن يتغمّد شهداء الوطن الأبطال بواسع رحمته ومغفرته، وان يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وان يحفظ مصر قيادة وشعباً وشرطة وجيشاً من كل مكروه.

كما أدان البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، بشدة الهجوم الإرهابي الدنيء غير الإنساني على نقطة تأمين للجيش المصري في سيناء في أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي أدى إلى استشهاد ضابط وعدد من الجنود نازعا فرحة العيد من عيون زوجاتهم وأبنائهم.

وقدم البابا خالص تعازيه لأسر الشهداء وداعيا الله أن يسبغ على الشهداء وذويهم برحمته.