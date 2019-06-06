شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم ينعى شهداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وجميع العاملين بالوزارة بخالص الحزن والأسى شهداء الوطن، الذين استشهدوا إثر عملية إرهابية بكمين العريش صباح الأربعاء. وتقدم «شوقى» بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري وأسر الشهداء.

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