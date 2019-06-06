شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ينعى شهداء الوطن في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شهداء الوطن الذين استشهدوا، فجر الأربعاء، إثر هجوم إرهابي غادر على كمين غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقدم محافظ الجيزة والأجهزة التنفيذية والقيادات الشعبية وأبناء المحافظة خالص العزاء لأسر الشهداء داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان‪.‬

وأشار المحافظ إلى أن جموع الشعب المصري يستنكرون هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة ويساندون القوات المسلحة والشرطة ويقفون خلفهم في مواجهة الإرهاب‪ ‬الغادر

مؤكدا أن مثل هذه‪ ‬الاعتداءات لن تعوق الدولة في حربها على الإرهاب واستكمال مسيرة التنمية.