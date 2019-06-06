شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق ينعى شهداء العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد عبدالباري، شهداء الواجب الوطني في شمال سيناء في كمين البطل 14، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية صباح الأربعاء، على يد الخسة والغدر.

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وأدانت الجامعة بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، مؤكدة بأن هذه التضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل في مواجهة فلول جماعات الإرهاب، ستذكرها الأجيال بكل فخر واعتزاز وسيسطرها التاريخ بأحرف من نور.

جددت الجامعة تقديرها لتلك التضحيات ووقوفها مع الشعب المصري العظيم بكل طوائفه وفئاته صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية ومؤسسات الدولة الوطنية في معركتها الحاسمة ضد قوى الإرهاب والظلام.

وتوجهت الجامعة بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم زملاءهم وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.