بوتين: روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى. وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقب لقائه مع نظيره الصينى شى جين بينج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إننا "ما زلنا ملتزمين بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى". Advertisements وأكد أن البلدين مستمران فى التعاون من أجل التوصل لتسوية سلمية فى شبه الجزيرة الكورية وسوريا وكذلك لتحقيق الاستقرار فى فنزويلا. وأضاف الرئيس الروسى أن بلاده والصين ستواصلان العمل للحد من التوترات فى شبه الجزيرة ولتعزيز الأمن فى شمال شرقى آسيا، وأنهما تعملان لصالح الحل السلمى للأزمة السورية واستقرار الوضع فى فنزويلا".

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