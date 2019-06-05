أخبار مصر | إصلاح كسر بماسورة مياه بسهل حمزة بالجيزة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصلاح كسر بماسورة مياه بسهل حمزة بالجيزة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية وفرق المرافق من إصلاح كسر بماسوره مياه بشارع سهل حمزة متفرع من شارع الملك فيصل.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار عمل فرق الطوارئ طوال ايام عيد الفطر للتعامل السريع مع اي احداث تطرأ.

وقد تم التنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي و تم الدفع علي الفور بفرق المرافق لاصلاح كسر الماسوره.

ولفت إلى أنه تم فتح وضخ المياه مجددا للمناطق التي تأثرت بالانقطاع خلال اعمال اصلاح الكسر وتم اعاده الشئ الي اصله.