أخبار مصر | بعد توقف ١٣ عاما.. وصول أولى الرحلات المباشرة بين صربيا ومصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توقف ١٣ عاما.. وصول أولى الرحلات المباشرة بين صربيا ومصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت فجر اليوم أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين مدينتى بلجراد والقاهرة والتى جاءت بعد إعادة الخطوط الجوية الصربية لهذه الرحلات منذ بداية شهر يونيو الجارى، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ١٣ عاماً.

وكان على متن هذه الرحلة السفير عمرو الجويلى السفير المصرى في صربيا، وسفير صربيا في القاهرة.

وقام مكتب وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمطار باستقبال المسافرين على هذه الرحلة بالورود.

ومن جانبه أوضح السفير عمرو الجويلى أنه بذلك أصبحت القاهرة هى المحطة الوحيدة في أفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية، وتعتبر بلجراد هي العاصمة الوحيدة في غرب البلقان، أي يوغوسلافيا السابقة التي تسير رحلات طيران مباشرة إلى القاهرة، آملا أن يكون ذلك ترسيخ لمكانة القاهرة كمركز جوى إقليمى في أفريقيا، ولمكانة مصر كوجهة رئيسية للسياحة من البلقان بشكل خاص، وجنوب وشرق أوروبا بشكل عام.