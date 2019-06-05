أخبار مصر | أستاذ آثار: أول عيد للمسلمين بمصر كان في العريش منذ 1422 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ آثار: أول عيد للمسلمين بمصر كان في العريش منذ 1422 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال صفحات التاريخ تحمل لنا الكثير والكثير الأسرار، والتي يعمل على فك رموزها، وحل طلاسمها المتخصصون من أساتذة الآثار والتاريخ، ويكشف لنا الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الاثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، هنا عن أول عيد للمسلمين في مصر وكيف كان.

يقول عبد اللطيف إنه لما كانت سنة ثماني عشرة من الهجرة وفتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة دمشق قام إليه عمرو بن العاص وقال له "يا أمير المؤمنين أتأذن لى أن أسير إلى مصر" فقال عمر "إن فتحتها كانت قوة للمسلمين" ولكن عمر بن الخطاب كان مترددًا في أن يوافق عمرو بن العاص على رأيه ولكن في النهاية وافق وجعله أميرًا على أربعة آلاف مقاتل من المسلمين الأوائل وقال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص "سر وأنا مستخير الله في أمرك" فسار عمرو في جوف الليل ولم يشعر به أحد من الناس.

وأضاف "سار حتى نزل فيما بين رفح والعريش، ولما نزل بها أخرج كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقرأه على المسلمين وقال لهم "ألستم تعلمون أن هذه القرية من قرى مصر" قالوا "بلى" قال "فإن أمير المؤمنين عهد إلى وأمرنى إن لحقنى كتابه ولم أدخل مصر فإنني أدخلها فإمضوا على بركة الله تعالى".

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العيد الأول للمسلمين بمصر

سار عمرو بن العاص بجنده مخترقا رمال سيناء حتى دخل أرض مصر على نحو ما ذكرنا فوصل إلى العريش فأدركه النحر أي يوم عيد الأضحى المبارك فقام عمرو بالأضحية عن أصحابه يومئذ بكبش بعد أن أدوا أول صلاة للعيد بمصر في منطقة العريش.

وكان ذلك في اليوم العاشر من شهر ذى الحجة عام 18هـ الموافق 12 ديسمبر سنة 639 م أي منذ 1422 عام، وقد كان هذا هو أول عيد يحتفل به المسلمون داخل مصر، وكان نعم البشارة حيث بدأت الفتوحات في المدن المصرية تتوالى وكان أولها فتح العريش الذي كان يسيرًا ثم الفرما ثم قرية أم دنين بالقرب من حصن بابليون ثم حصن بابليون بعد حصاره حتى سقط في 9 أبريل عام 641م واكتمل فتح مصر بفتح الإسكندرية عام 21هـ 642م.

مظاهر أول عيد للمسلمين بمصر

وعن العيد الأول للمسلمين في مصر والذي كان بالعريش يقول بتلر إن المسلمين وعلى رأسهم عمرو بن العاص احتفلوا بهذه المناسبة وقد كان الاحتفال يتميز بالجدية والرونق بين هؤلاء العرب الذين كانوا يسيرون مع زعيمهم العظيم وتربطهم به روابط النسب والولاء وذلك مع ما كانوا عليه من قلة.