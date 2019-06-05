شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تجرب برنامج «القراءات الموحد» للعدادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الوزارة أضافت، خلال العامين الماضيين، 6574 محولا، بنسبة تنفيذ 80%، و3721 كشكا بنسبة تنفيذ 81%، و1899 كيلو متر كابلات على الجهد المنخفض بنسبة تنفيذ 76% عن الخطط المستهدفة، بهدف تطوير شبكات التوزيع بشكل عام، واعدا المواطنين بأن يشعروا بتحسن ملحوظ فى الخدمة، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تجرى تجارب لإطلاق برنامج «القراءات الموحد» للعدادات القديمة، بهدف القضاء على أخطاء الفواتير، وتحقيق الدقة فى القراءات، ومنع التدخل البشرى، وتقليل مدة القراءة، وإصدار فواتير تعبر عن الاستهلاك الحقيقى، خاصة أن شركات الكهرباء تعانى نقصا حادا فى أعداد الكشافين، ومساعدة الشركة الخاصة التى تم إسناد قراءة العدادات إليها فى عملها.

وقال شاكر، فى تصريحات صحفية، إن الوزارة بدأت تطبيق البرنامج بشكل تجريبى فى 3 مناطق، هى الإبراهيمية فى الإسكندرية، ودمنهور فى البحيرة، والدقى فى الجيزة، موضحا أن البرنامج يلتقط قراءة العداد لحظيا ويرسل صورة لها، الأمر الذى يفيد فى حالات الأعطال والسرقات والقراءة الشاذة، وعدم التدخل فى تعديل القراءة، أو إدخال القراءات من جانب مسؤول غرفة القراءة فى الإدارات التجارية فى شركات توزيع الكهرباء، أو الشركة الخاصة التى تتولى قراءة العدادات حالياً، كما يهدف إلى منع التلاعب فى إدخال القراءة من جانب الكشافين، عبر التأكد من ذهابهم إلى منازل المواطنين فعلا لتسجيل القراءة الحقيقية وتصويرها وتسجيلها مباشرة فى البرنامج، لافتا إلى أن البرنامج يسجل القراءة إذا كانت استهلاكا فعليا للمواطن، ولا يسجلها إذا كانت قراءة شاذة أو «متوسط استهلاك».

ولفت شاكر إلى أن إجمالى الاستثمارات فى قطاع توزيع الكهرباء، خلال العامين الماضيين، بلغ 22.3 مليار جنيه، بهدف رفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة فى الشركات، مشددا على ضرورة انتظام عملية التحصيل لتوفير الإمكانيات للشركات للوفاء بالتزاماتها.