شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع خطة التأمين الطبي بالمستشفيات في أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أبوحماد المركزي لمتابعة خطة التأمين الطبي للمستشفيات خلال اليوم الأول من احتفالات عيد الفطر المبارك يرافقه الدكتور خالد فوزي، وكيل المديرية، والدكتور أحمد عبدالحكيم، عضو المكتب الفني.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والمعامل وبنك الدم، والحضانات، والأقسام الداخلية، وتبين تواجد المدير المناوب وحضر مدير المستشفى على الفور أثناء الزيارة، وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان على التدريب الجيد للهيئة التمريضية بالأقسام المختلفة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم المختلفة.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف المتابعة من إدارة الجودة بالمستشفى على الأقسام الطبية، ووجه مدير الجودة، ومدير مكافحة العدوى بالمستشفى بإعداد دورات تدريبية مكثفة بشأن اتباع المعايير والسياسات، كما كلف مدير الإدارة الهندسية بالمديرية بعمل المقايسات اللازمة لرفع كفاءة بعض الأقسام الطبية بالمستشفى، وتكليف مدير الإدارة الصحية بأبوحماد بإيجاد مخازن للمستهلك والمستديم بديلة للمستشفى.