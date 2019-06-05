شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الزقازيق تستقبل 5500 زائر في أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق بالشرقية، الأربعاء، إقبالا كبيرا للزائرين فى أول أيام عيد الفطر المبارك من مختلف قرى ومدن المحافظة للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وقضاء يوم ترفيهي لإدخال الفرح والسرور على أطفالهم.

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وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، لـ«المصري اليوم» إن إدارة الحديقة تقوم بتنفيذ خطة تفصيلية مع زيادة منافذ بيع التذاكر وإلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بها مع العمل على نظافتها أولاً بأول طبقاً لتوجيهات اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والذي ساهم بقدر كبير فى أعمال تطوير الحديقة وإمدادها بالحيوانات الجديدة والمتابعة المستمرة للعمل بداخلها لتبدو في أبهى صورها فضلاً عن فتح منافذ جديدة لدخول المواطنين تيسيراً لهم ومنع تكدس الزوار على الأبواب.

وأضاف مدير عام حديقة الحيوان أن الحديقة استقبلت فى أول أيام العيد ما يقرب من ٥٥٠٠ زائر من مختلف المراكز والمدن للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة مؤكداً أن الحديقة تضم بيتا للتماسيح والثعابين فضلاً عن إمدادها ببعض الحيوانات وزيادة الأعداد ببيت الزواحف من الترس وثعبان أبو سيور والضب المصري لجذب انتباه الجمهور بالإضافة إلى ما تضمه الحديقة من ولادات جديدة لحيوان أبو عوق والكبش الأروي الصغير بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الحيوانات المختلفة منها القرد الحبشي والعبلج السوداني وقرد النيل والبجع وفرس النهر والتماسيح والثعابين ودجاج الوادي وإيل أوربي وأبو شوك وخنزير غينيا والكبش الأوربي والسلاحف السوداني وغيرها.

وأكد أن هناك تعاونا متبادلا بين إدارة الحديقة وجمعيات المجتمع المدني والأهلية لإقامة حفلات ترفيهية للأطفال الأيتام بالإضافة إلى ما تقدمه الحديقة من كافة أوجه الرعاية والاهتمام بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان لإدخال البهجة والسرور عليهم.