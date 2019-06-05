شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحد الغارمين: "ربنا يخليلنا الرئيس السيسي راعي الغلابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالإفراج عن الغارمين والغارمات، وبمناسبة عيد الفطر المبارك، قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر بالإفراج عن مجموعة من الغارمين والغارمات اليوم عقب سداد ديونهم.

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وقدم، أحد الغارمين المفرج عنهم، اليوم الأربعاء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وصندوق تحيا مصر، على مبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات، مضيفا أشكر الرئيس السيسي راعي الناس الغلابة اللي انتشلني من البير اللي انا وقعت فيه".