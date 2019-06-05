الخليج 365: السيسى.. "جابر الخواطر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا الملفات المهمة منها تفاصيل احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر مع أبناء وأسر الشهداء.
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الخليج 365
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