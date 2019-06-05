شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسى.. "جابر الخواطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا الملفات المهمة منها تفاصيل احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر مع أبناء وأسر الشهداء.

واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا..السيسى.. "جابر الخواطر".. الرئيس يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد المشير مع أبناء الشهداء.. الرئيس يحتفل بالعيد مع أسر شهداء الجيش والشرطة.. ويصطحب الأطفال ويوزع عليهم الهدايا ويرسم على وجوههم علم مصر

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الخليج 365

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